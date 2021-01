Anne-Marie: Schockierendes Treffen mit Hai

Das war dann doch verdammt nah: Anne-Marie wurde von einem Hai „ins Gesicht geklatscht“. Während ihrer Arbeit in Südafrika ist sie gerne mit Haien geschwommen, aber als einer der Haie die versehentlich traf stand sie doch einen Moment unter Schock.

Wenn sie im Urlaub ist, dann mag sie aufregende Aktivitäten. Genau so wie sie sich auch gerne sportlich betätigt. Als sie dann aber in Südafrika mit Rudimental auf Tour war, stieg sie in einen Käfig um Haie zu beobachten, als einer der Haie ganz nah kam und ihr mit dem Schwanz ins Gesicht schlug. Natürlich war diese Begegnung ein schockierendes Erlebnis welches sie so schnell nicht wieder vergessen wird.

Eine Woche später traf sie auf Giraffen, das war dann deutlich harmloser!

Foto: (c) Landmark / PR Photos