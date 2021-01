Anwar Hadid und Dua Lipa: Er ist der Koch!

Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen decken bei manch einem Menschen ungeahnte Talente auf. Anwar Hadid begeisterte Dua Lipa indem er traditionelles nahöstliches Essen für sie kochte. Laut Medienberichten hat Dua Lipa dies selber verraten. Er soll ein leckeres Maqluba, ein Gericht, das Fleisch, Reis und gebratenes Gemüse enthält, gekocht haben.

Die beiden seien eh ein gut eingespieltes Team und erlauben sich gegenseitig auch die nötigen Freiräume. Die kulinarischen Fähigkeiten von Anwar waren Dua allerdings vor dem Lockdown gar nicht so bewusst gewesen. Immerhin hat das Essen eine Zubereitungszeit von drei Stunden gehabt. Mal sehen was die beiden noch so an dem jeweils anderen entdecken!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos