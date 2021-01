Ashley Benson und G-Eazy

Ashley Benson ist seit Mai 2020 mit G-Eazy liiert. Einige ihrer Freunde dachten erst, G-Eazy sei nur eine Phase für Ashley. Nun scheint es als sei das Paar ernsthaft an einer dauerhaften Beziehung interessiert!

Ein Insider sagte dem Magazin „Us Weekly“: „G-Eazy und Ashley sind an einem guten Punkt. Freunde von ihr dachten, dass er nur ein rebellischer Lückenbüßer sein könnte, aber es gibt eine echte Chemie zwischen ihnen, und es sieht so aus, als ob sie es für länger halten kann.“ Das Paar hat die meiste Zeit inmitten der Coronavirus-Pandemie im Haus verbracht, aber sie haben die Gesellschaft des anderen genossen.

Die Quelle fügte hinzu: „Sie haben die meiste Zeit in L.A. in ihrem Haus verbracht und waren in Miami im Urlaub. Sie haben ein ganz normales Leben zusammen. Sie kochen, trainieren, gehen wandern und haben Freunde zum Abendessen zu Besuch. Wenn sie zusammen sind, sind sie sehr zärtlich und es gibt eine Menge sexueller Chemie zwischen ihnen.“ Die Basis scheint also zu stimmen! Wir bleiben gespannt wie lange diese Beziehung hält!

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos