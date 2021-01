Ashley Tisdale: Fernsehabend mit eigenen Filmen und Serien?

Wird es gemütliche Fernsehabende mit den eigenen Werken bei Ashley Tisdale und ihrer kleinen Familie geben? Das ist eher unwahrscheinlich!

Die schöne Schauspielerin ist derzeit mit einem kleinen Mädchen schwanger. Da sie in ihrer Karriere viele familienfreundliche Filme und Serien gedreht hat, wäre es doch naheliegend wenn sie gemeinsam mit Mann (Christopher French) und Tochter gemütlich das eigene Werk betrachten würde. Dazu sagte sie im Interview mit dem „People“-Magazin: „Persönlich schaue ich mir meine eigenen Sachen nicht an. Auch mein Mann hat kaum etwas gesehen, in dem ich mitgespielt habe. Ich glaube, ich habe ihm erst dieses Jahr ‚High School Musical‘ gezeigt, und wir sind jetzt schon sechs Jahre verheiratet. Und das war nicht mal der ganze Film. Ich bin nicht jemand, der sich gerne selbst ansieht. Ich werde (zu meiner Tochter) nicht sagen: ‚Sieh es dir nicht an.‘ … Ich denke nicht, dass ich mich mit meinem Kind ansehe.“

Mal sehen was die Zukunft bringt!

Foto: (c) PR Photos