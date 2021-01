Axel Flóvent veröffentlicht Debütalbum „You Stay by the Sea“

Der Isländer Axel Flóvent veröffentlicht endlich sein langersehntes Debütalbum „You Stay by the Sea“, das ab jetzt bei allen Streaming-Anbietern zu hören ist und physisch sowohl als CD als auch als Deluxe-Vinyl erscheint. Mit dem Album-Release gibt es auch ein neues Musikvideo zu dem unveröffentlichten Song „Still Awake”.

Das Video entstand in Zusammenarbeit mit der in Berlin ansässigen Regiseurrin Maren Langer und beschäftigt sich, wie der Song selbst, mit Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Axel sagt: „Es geht um die Motivation, die ich verspüre nachdem ich ein paar dunkle Tage hinter mir hatte. Manchmal kann ich nicht schlafen, weil mich meine Zwangsstörung packt. Dann muss ich alles fertig machen, weil es mir am nächsten Tag wieder schlecht gehen könnte.”

Foto: (c) Magnus Andersen