Bella Thorne investiert 83.000 Euro

Ob dieses Geld gut investiert ist? Die Frage hat sie sich wahrscheinlich nicht gestellt. Bella Thorne (23) hat fast 83.000 Euro für eine neue Halskette ausgegeben. Die Schauspielerin beauftragte Pristine Jewelers, ihr eine maßgeschneiderte kubanische Gliederkette mit Dornen zu kreieren. Die Halskette ist mit sieben grünen Steinen besetzt und hat 55 Karat, berichtet TMZ.

Und es ist keine Überraschung, dass Bella in der Lage war, so eine riesige Summe für das Schmuckstück auszugeben, da zuvor enthüllt wurde, dass sie in nur 24 Stunden 1 Million Dollar auf OnlyFans verdient hat, indem sie ihren Fans und Abonnenten 20 Dollar pro Monat für die kostenpflichtigen Inhalte auf der Seite berechnet hat. Sie erklärte diesen Schritt: „OnlyFans ist die erste Plattform, auf der ich mein Image vollständig kontrollieren kann; ohne Zensur, ohne Beurteilung und ohne online dafür gemobbt zu werden, wie ich bin.“

Foto: (c) PRN / PR Photos