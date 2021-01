Ben Affleck und Ana de Armas: Beide wieder Single!

Ben Affleck und Ana de Armas haben sich nach nur 10 Monaten Beziehung getrennt.

Ein Insider sagte dem „People“-Magazin zu der Trennung: „Ben ist nicht mehr mit Ana zusammen. Sie hat es beendet. Ihre Beziehung war kompliziert. Ana möchte nicht in Los Angeles leben und Ben muss es offensichtlich, da seine Kinder in Los Angeles leben. Dies ist etwas, das beide verstehen … Sie befinden sich an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben; es herrscht tiefe Liebe und Respekt vor. Ben will weiterhin an sich arbeiten. Er hat drei Jobs in Aussicht und er ist ein solider Vater [für seine drei Kinder mit Jennifer Garner]. Sie sind beide glücklich damit, wo sie in ihrem Leben stehen.“

Gemeinsam scheinen sie allerdings nicht weiter durchs Leben zu ziehen!

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos