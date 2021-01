Ben Affleck und Ana de Armas: Erst Liebe, jetzt …

Ben Affleck und Ana de Armas waren ein Paar, reden aber trotz ihrer Trennung immer noch miteinander. Wie ist das derzeitige Verhältnis der beiden? Wie stark ist es abgekühlt? Herrscht irgendein Streit?

Ein Insider erzählte dem „People“-Magazin über die beiden: „Die Freundschaft von Ben und Ana ist nicht beendet. Er hat viel Zeit mit seinen Kindern verbracht und arbeitet weiter an sich.“ Werden sie ihrer Liebe noch eine Chance geben? Ein Insider sagte dazu: „Sie haben viel Gutes in das Leben des jeweils anderen gebracht, aber letztendlich hat es der Moment in ihrer beiden Leben nicht zugelassen, dass es funktioniert. Ihre Freunde wären nicht enttäuscht, wenn Ben und Ana ihre Beziehung in der Zukunft wieder aufgreifen würden.“

Mal sehen was die Zukunft für diese beiden Menschen vorsieht!

Foto: (c) Landmark / PR Photos