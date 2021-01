Ben Affleck: Wurde Jennifer Lopez unfair behandelt?

Unfair ist in seinen Augen noch untertrieben! Ben Affleck (48) hat einigen Menschen vorgeworfen, während seiner Beziehung zu Jennifer Lopez „sexistisch und rassistisch“ gegenüber ihr gewesen zu sein. Die beiden waren von 2002 bis 2004 zusammen. Ben beschimpfte diejenigen, die „hässliches, bösartiges Zeug“ über die Sängerin und Schauspielerin sagten.

Er erzählte dem Magazin „The Hollywood Reporter“: „Die Leute waren so f****** gemein zu ihr – sexistisch, rassistisch. Hässliches, bösartiges Zeug wurde über sie geschrieben, in einer Art und Weise, dass man, wenn man es jetzt schreiben würde, buchstäblich dafür gefeuert würde, dass man diese Dinge gesagt hat. Jetzt ist es so, dass sie gelobt und respektiert wird für die Arbeit, die sie getan hat, woher sie kam, was sie erreicht hat – und das sollte sie auch f******!“

Wahre Worte! Wie sagt man so schön: Gut gebrüllt!

