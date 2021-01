Brian Austin Green und Sharna Burgess: Es ist Liebe!

Brian Austin Green (47) und Sharna Burgess (Profi-Tänzerin, 35) haben diese Woche ihre Romanze auf Instagram offiziell gemacht und einige Quellen sagen, dass ihre Beziehung keine kurze Liebelei ist.

Ein Insider sagte gegenüber „Us Weekly“: „Ihr Urlaub auf Hawaii hat sie einander näher gebracht. Obwohl sie jetzt offiziell ein Paar sind, sehen die Leute nicht, wie nah sie sich seit ihrem Treffen tatsächlich gekommen sind. Diejenigen, die sie kennen, können sehen, dass sie auf lange Sicht zusammen sind und es super ernst ist.“

Die beiden sind allerdings unterschiedlicher Meinung was den Umgang mit dem Privatleben angeht. Der Insider fügte hinzu: „Brian ist gegenüber der Öffentlichkeit offener, was ihre Beziehung angeht, während Sharna sich noch zurückhält. Es ist ein bisschen kompliziert für sie, weil sie nicht in dieser Art von Rampenlicht stehen möchte.“

