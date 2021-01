Bryan Cranston über den Ruhestand

Bryan Cranston (64) wird sich zurückziehen, wenn die Schauspielerei aufhört „Spaß“ zu machen. Er denkt immer noch, dass seine Karriere „eine Wucht“ ist und er kann sich im Moment nicht vorstellen, sie aufzugeben. Er hat eine tolle Zeit, wenn er bei der Arbeit ist.

Er erzählte „Fox News Sunday“: “ Es ist ein Knaller! Es ist eine Explosion. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe die Schauspielerei. Ich werde aufhören, wenn es aufhört, Spaß zu machen, aber im Moment ist es immer noch ein Riesenspaß. Also werde ich es so lange machen, wie die Leute mich haben wollen.“

Bryan wollte immer nur von der Schauspielerei leben. Das kann er jetzt ganz gut!

Foto: (c) Julian Blythe / HNW / PR Photos