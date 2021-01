Buck Meek: Neues Album „Two Saviors“ erscheint morgen

Der zweite Solo-Release des Buck Meek rückt immer näher. Nach „Second Sight“ und „Pareidolia“ gibt es mit „Candle“ bereits den dritten Vorgeschmack aus „Two Saviors“ (erscheint morgen). Mitgeschrieben hat das Stück niemand geringeres als Bandkollegin Adrianne Lenker, deren im letzten Jahr veröffentlichtes Doppelalbum sich hervorragend mit dem rustikalen Sound von „Two Saviors“ ergänzt. Das zugehörige Video zu „Candle“ wurde von Riley Engemoen gedreht und zeigt Buck Meek mit Band im Studio.

„Two Saviors“ wurde an nur sieben Tagen in New Orleans aufgenommen und zeichnet sich durch eine rohe Qualität aus. Jede Aufnahme sollte mit der lebendigen, intuitiven und menschlichen Energie einer ersten Aufnahme versehen werden. Aus diesem Grund gab es die Takes für die Musiker auch nicht bis zum letzten Tag der Aufnahme zu hören.

Foto via Cargo Records