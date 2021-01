Cardi B: Unruhige Nacht

Das ist schon alles etwas wirr was Cardi B (28) bei Twitter zu einer schlaflosen Nacht berichtet! Das Ende der Geschichte ist jedenfalls, dass Cardi B plant einen Song über „den Kampf“, keinen Führerschein zu haben, zu schreiben.

Sie hat verraten, dass sie gezwungen war, hungrig ins Bett zu gehen, nachdem McDonald’s einen Fehler bei ihrer Bestellung gemacht hatte. Weil sie nicht in der Lage ist, Auto zu fahren, war sie nicht in der Lage, zum Restaurant zurückzukehren. Cardi schrieb auf Twitter: „Ich bin nicht mehr sauer, weil ich die Pommes gegessen habe … ich bin nur sauer auf McDonald’s, weil sie das getan haben … ich wollte diesen S*** an die Wand werfen. Genau wie dieses Mädchen einen Song darüber geschrieben hat, ihren Führerschein zu bekommen, schreibe ich einen Song über den Kampf, keinen Führerschein zu haben. Ich wollte wirklich meinen Burger um 4 Uhr morgens letzte Nacht statt heute, aber ich konnte nicht, also schlief ich hungrig ein.“

Daraufhin wies einer von Cardis Followern darauf hin, dass sie Millionärin ist und es hätte organisieren können. Doch als Antwort sagte die Rapperin: „Ja, aber ich werde meinen Fahrer nicht um 4 Uhr morgens anrufen und sagen: Hey, schläfst du? … kannst du aufstehen und mir einen Cheeseburger von McDonald’s holen? … Also hatte ich keine andere Wahl als Luft zu essen.“

