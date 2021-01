Carrie Underwood: Ihr Sohn und ihre Fußstapfen

Es ist nicht selbstverständlich, doch Carrie Underwood (37) würde ihren Sohn „unterstützen“, wenn er eine Gesangskarriere anstreben würde.

Sie hat schon gemeinsam mit ihm gesungen. Ihr fünfjähriger Sohn Isaiah ist auf ihrem aktuellen Weihnachtsalbum „My Gift“ zu hören. Sie erzählte in einer Folge der „The Drew Barrymore Show“: „Man kann irgendwie sagen, wenn jemand die Töne erreicht. Er kann mit mir mitsingen und man kann sagen, welches Lied er singt, wenn er nur alleine singt, weil er die richtigen Noten singt. Er ist fast sechs, aber er ist noch ein kleiner Kerl. Ich weiß also nicht, ob er das haben wird oder ob er überhaupt diese Leidenschaft hat. Wir unterstützen alles, was er machen will, aber er hat definitiv ein gutes Gehör, also dachte ich mir, wenn er reinkommt und singt, könnten wir es so machen, dass wir die besten Teile von dem, was er macht, verwenden.“

Isaiah gab sein Gesangsdebüt bei einem Cover von „Little Drummer Boy“.

