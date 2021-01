Carrie Underwood: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt

Die Welt braucht Hoffnung und Liebe! Carrie Underwood (37) denkt, dass 2021 der „perfekte Zeitpunkt“ ist, um ein Gosple-Album zu veröffentlichen.

Die Sängerin plant, ihr neues Album „My Savior“ am 26. März zu veröffentlichen und sie gibt zu, dass die Tracks alle sehr persönlich und voller Hoffnung sind. Sie teilte mit: „Es war so ein Segen, Musik wie diese zu machen, inspirierende Musik, die mir sehr am Herzen liegt.“

Carrie hat schon vor der Coronavirus-Pandemie geplant, das Album aufzunehmen. Sie denkt aber auch, dass es jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, die Platte zu veröffentlichen. Sie erklärte dazu: „Irgendwie fühlt es sich wie der perfekte Zeitpunkt an, diese geliebten Songs mit der Welt zu teilen.“

