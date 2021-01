Celine Dion gedenkt Rene Angelil

Celine Dion hat am fünften Todestag ihres verstorbenen Mannes gedacht. Sie hat Rene Angelil, der 2016 im Alter von 74 Jahren nach einem Kampf mit Kehlkopfkrebs verstarb, fünf Jahre nach seinem traurigen Ableben Tribut gezollt.

Sie teilte ein Bild von Rene und ihr, wie sie Händchen halten, und schrieb auf Instagram: „René, es ist schon fünf Jahre her… Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken. Wir bitten dich jetzt mehr denn je, uns zu leiten, uns zu beschützen und weiterhin über uns zu wachen. Und wir beten, dass du deine Liebe auf die ganze Welt scheinen lässt, auf all jene, die in diesem Moment unglaublich schwierige Zeiten durchleben. Du bist für immer in unseren Herzen und in unserem Leben. Wir lieben euch, Celine, René-Charles, Nelson und Eddy xx“

Einfach rührend diese warmen Worte!

Foto: (c) Alix Malka / Sony Music