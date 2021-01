Chai: Video zur Lead-Single „Action“ online

Das japanische Quartett CHAI freut sich, heute sein neues Album „Wink“ anzukündigen, das am 21. Mai bei Sub Pop erscheint. Im Vorfeld der Veröffentlichung präsentieren sie die Leadsingle und das Video „Action“. Die Lead-Single folgt der ersten Single-Auskopplung „Donuts Mind If I Do“ aus dem Album.

„Wink“ ist ihr drittes Album und ihr erstes für Sub Pop. Es enthält CHAIs sanfteste und minimalistischste Musik, aber auch ihr mit Abstand bewegendstes und aufregendstes Songwriting. „Wink“ ist zudem ein extrem passender Titel: eine subtile, aber kühne Geste. Ein Zwinkern ist ein unbefangener Akt der Überzeugung, oder wie CHAI es ausdrücken: „Eine Person, die zwinkert, ist eine Person mit einem reinen Herzen, die mit Flexibilität lebt, die tut, was sie will. Ein Mensch, der zwinkert, ist ein Mensch, der frei ist.“ Und Songwriterin und Bassistin Yuuki bemerkt: „Mit diesem Album zwinkern wir dir zu. Wir leben frei und wir hoffen, dass du, wenn du zuhörst, auch zwinkern und frei leben kannst.”

Die Leadsingle „Action“ war eine Reaktion auf die Black Lives Matter-Proteste, die sich im Juni 2020 in Amerika und auf der ganzen Welt entfalteten, während die Band in Japan war.

„Zu sehen, wie die Welt während der Proteste zusammenkam, hat mich wirklich bewegt“, sagt Yuuki. „Ich wollte diesen Song dem Jahr der Aktion widmen.” Die Band führt weiter aus: „Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert, aber selbst damit ist es immer noch eine Welt, in der sich nichts wirklich ändert. Wäre es nicht wunderbar, wenn es mehr AKTION gäbe, die im Glück wurzelt? Sei die Veränderung, die du sehen willst!…Ich werde der Pionier sein, um die Welt zu sehen, die ich sehen will, und die Menschen zu treffen, die ich treffen will! Wir beginnen damit, den Spaß in „Action“ mit diesem Musikvideo auszudrücken♡ Warum machst du nicht mit?! It’s that type of song♡.“

Foto: (c) Yoshio Nakaiso