Chris de Burgh: Neues Album „The Legend of Robin Hood“ und Tourplanung

2021 steht für Chris de Burgh ganz im Zeichen von Robin Hood: Dabei ist die große Deutschlandtournee (1.11.-2.12.) zur neuen CD „The Legend of Robin Hood“ (VÖ: Frühjahr) krönender Abschluss seiner vielfältigen Aktivitäten. Den Auftakt bildet vom 4. Juni bis 19. September „Robin Hood – Das Musical“ in Fulda (Schlosstheater). Dieses hat er im Wesentlichen musikalisch geprägt mit einigen neuen Liedern aus seiner Feder. Die Verbindung zu der legendären Sagenfigur kommt für den beliebten Singer/Songwriter nicht von ungefähr:

Sein Vorfahre Hubert de Burgh (1170-1243) war unter König Johann Ohneland, der in der Robin-Hood-Story eine wichtige Rolle spielt, als Chefjustiziar einer der einflussreichsten Politiker in England und Irland. Acht Lieder, die Chris de Burgh für das Musical komponiert hatte, erweiterte er um weitere neue Stücke und schuf somit einen eigenen Songzyklus über das „Schlitzohr von Sherwood“ (ZDFtivi). Auf dem Konzept-Album schlüpft er in seine Lieblingsrolle, die des Troubadours mit Vorliebe für mittelalterliche Geschichte(n), und erzählt vom legendären Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit. Die angeblich historische Figur des Robin Hood, wurde erstmals im ausgehenden 14. Jahrhundert in volkstümlichen Gedichten beschrieben. Aus ihnen entstanden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neue Balladenzyklen, die schließlich im durch mehrere Filme und Serien berühmt gewordenen Helden-Epos mündeten.

Natürlich werden in den Chris de Burgh-Konzerten als Finale auch seine Hits nicht fehlen. Eintrittskarten zu einer ebenso emotionalen wie höchst unterhaltsamen Geschichtsstunde mit dem irischen Sänger/Pianisten/Gitarristen gibt es ab sofort im Vorverkauf.

CHRIS de BURGH & Band – „The Legend of Robin Hood

& Other Hits“-Tour 2021/22

01./02.11.21 Dresden, Kulturpalast

04.11.21 Berlin, Tempodrom

05.11.21 Hannover, Kuppelsaal

07.11.21 Hamburg, Barclaycard Arena

08.11.21 Rostock, Stadthalle

10.11.21 Kiel, Wunderino Arena

11.11.21 Bremen, Metropol Theater

13.11.21 Göttingen, Lokhalle

14.11.21 Köln, Lanxess Arena

16.11.21 Heilbronn, Harmonie

19.11.21 A-Linz, Brucknerhaus

20.11.21 A-Wien, Stadthalle

22.11.21 CH-Zürich, Samsung Hall

24.11.21 München, Showpalast

26.11.21 Stuttgart, Porsche-Arena

28.11.21 Dortmund, Westfalenhalle

29.11.21 Frankfurt, Alte Oper

01.12.21 Trier, Arena

02.12.21 Wetzlar, Rittal Arena

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr; So. eine Stunde früher!

Foto: (c) Ruth Less