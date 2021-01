Chrissy Teigen: Der Therapeut hat eine Lösung

Chrissy Teigen hat auf Anraten ihres Therapeuten mit dem Reiten begonnen.

Im letzten Jahr hat sie tragischerweise ein Baby im fünften Monat ihrer Schwangerschaft verloren hat. Jetzt wurde ihr geraten, ein Hobby zu finden, das es ihr erlaubt, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Dies nahm sie dann am Sonntag (17.01.21) auf und begann ihre „Reise in die Pferdewelt“. Chrissy tweetete ein Foto von einem Pferd namens Cosmo und schrieb: „Mein Therapeut sagt, ich brauche etwas, das ich nur für mich mache, da ich momentan absolut nichts habe lol. Heute beginnt meine Reise in die Pferdewelt. Ich hoffe, dieser Kerl mag mich. Er ist so gut aussehend und scheint faul zu sein, ich liebe ihn.“

Natürlich gab es am ersten Tag noch das eine oder andere Problem, aber sie wird es meistern!

Foto: (c) PR Photos