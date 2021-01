Cindy Crawford und Rande Gerber investieren 10 Millionen Dollar

Cindy Crawford und Rande Gerber haben sich offenbar für 10 Millionen Dollar ein neues Heim zugelegt! Das Haus soll in Miami Beach stehen und direkt am Wasser liegen. Dies ist grundsätzlich schön, aber in Zeiten von Lockdowns noch besser.

Laut einer Quelle beim People-Magazin hat das Haus fünf Schlafzimmer, viereinhalb Badezimmer und fast 4.000 Quadratmeter Wohnfläche.

Das Haus wurde in den 50er Jahren gebaut und befindet sich auf einem Grundstück mit mehr als 30 Meter Strand. Dort kann man sicherlich viel schöne Zeit verbringen, ohne das Haus oder das Grundstück verlassen zu müssen!

Foto: (c) PRN / PR Photos