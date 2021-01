Citizen und ihr viertes Studioalbum

Citizen melden sich mit ihrem vierten Studioalbum zurück! „Life In Your Glass World“ erscheint am 26.03.2021 bei Run For Cover Records. Mit der ersten Single „I Want To Kill You“ macht die Band um Sänger Mat Kerekes unmissverständlich klar, dass ihre größte Stärke die Wandelbarkeit bleibt. Citizen stehen seit über zehn Jahren für dynamische, breitgefächerte Gitarrenmusik, die trotz immer größer werdenden Erwartungen nie in eine Schublade passen wollte. Mit „Life In Your Glass World“ hat die Band ihr einzigartigste Werk geschaffen und beweist damit, dass nur sie selbst ihre Identität definieren können.

Mit jedem neuen Album geht die Band Risiken ein, was ihren Sound betrifft: Sie erforschen Post-Hardcore, rauen Noise Rock, Indie Pop, hymnischen Alternative-Rock und mehr – Manchmal alles zusammen in nur einem Song. „I Want To Kill You“ zeigt, wie Citizen ihren Sound immer weiter und weiter pushen, ohne die Essenz ihrer Kunst zu verlieren. Kreativen Leerlauf oder Wiederholung scheint es für die Band aus Ohio nicht zu geben.

Auf „Life In Your Glass World“ hören Citizen erstmals komplett kreativ unabhängig. „Es gibt nicht viel, was ich in unserer Karriere bereue“, erzählt Gitarrist Nick Hamm, „aber es gab auf jeden Fall Zeiten, in denen wir uns machtlos gefühlt haben, aus verschiedenen Gründen. Im Konstrukt einer Band fühlt man sich oft wie auf Autopilot, das ist für eine Band in unserem Alter nicht gut, und das wollten wir ablegen. Wir haben alle gleichzeitig gespürt, dass wir uns von allem befreien wollten.“

So baute die Band in der Garage von Sänger Mat Kerekes ein eigenes Studio, in der die neuen Songs ohne äußere Einflüsse entstehen können und auch aufgenommen werden. Eine rhythmus-fokussierte Energie, wie sie auch „I Want To Kill You“ auszeichnet, zieht sich durch das gesamte Album.

