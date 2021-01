Corona-Impfung: Kate Winslets Vater hat sie erhalten

Kate Winslets (45) Vater hat die Corona-Impfung erhalten. Die Schauspielerin hat verraten, dass ihr 81-jähriger Vater seine „erste Dosis“ des Impfstoffs erhalten hat. Sie ist erleichtert, dass er einen gewissen Schutz gegen die Atemwegserkrankung hat.

In dem „WTF with Marc Maron Podcast“ sagte sie: „Mein Vater hat seine Impfung bekommen, er ist 81, das fühlt sich wie eine große Erleichterung an. Er hat seine erste Dosis bekommen. Wir müssen nur noch warten, bis wir an der Reihe sind.“

Obwohl Kate noch warten muss, sagte sie, dass sie bereits davon träumt, selbst geimpft zu werden.

Foto: (c) Landmark / PR Photos