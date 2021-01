Coronavirus: Arnold Schwarzenegger ist geimpft

Er hat es getan! Arnold Schwarzenegger hat seine Corona-Impfung erhalten. Der Schauspieler und Politiker bekam am Mittwoch (20.01.21) die erste Dosis seines Impfstoffs gegen das tödliche Virus und teilte die gute Nachricht mit seinen Followern auf Twitter.

Er betitelte ein Video, in dem er die Impfung an einem Drive Thru Service im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien, erhält, mit den Worten: „Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie so glücklich, in einer Schlange zu warten. Wenn du in Frage kommst, schließe dich mir an und melde dich an, um deinen Impfstoff zu bekommen. Kommt mit mir, wenn ihr leben wollt! Danke, dass du mich im @Dodgers Stadium besucht hast, @MayorOfLA! What a crazy surprise.“

„Komm mit mir, wenn du leben willst“ ist übrigens ein Zitat aus „Terminator 2: Judgment Day“.

Foto: (c) PR Photos