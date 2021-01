Daisy Ridley: Angst vor den Fans

Sie ist nicht gerne im Rampenlicht, obwohl sie ihren Job mag! Daisy Ridley (28) hat es erlebt, dass Fans bei ihr zu hause aufgetaucht sind. Das hat ihr Angst gemacht!

Die Aufmerksamkeit die ihre Rolle in „Star Wars“ mit sich gebracht hat, die hat sie einfach nicht gewollt. Sie erzählte dem „Tatler“-Magazin: „‚Star War‘ war ‚Das Ding‘ … Es war nicht immer einfach. Es gibt Dinge [an ‚Star Wars‘], über die ich nicht gerne spreche, weil es nicht die gute Seite ist. Leute tauchen an deiner Türschwelle auf, das ist beängstigend. Und ich bin verfolgt worden, das ist ein bisschen ‚woah‘. Aber in Bezug auf die eigentliche Erfahrung? Ich hatte die beste Zeit. Und jetzt, wo ich da raus bin, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich hart gearbeitet habe.“

Daisy Ridley gab zu, dass sie erstaunt war für die Rolle ausgewählt worden zu sein.

