Dane DeHaan: Männer oder Frauen?

Die Frage: „Männer oder Frauen?“ stellt sich für den Schauspieler bei seiner Arbeit nicht. Dane DeHaan (34) arbeitet am liebsten mit Frauen. Dane gab zu, dass er lieber mit Frauen als mit Männern arbeiten würde.

Er erklärte „The Independent“: „Ich sehe mehr Möglichkeiten, ein Teil einer weiblich geprägten Serie zu sein, in der ein Mann eine Rolle spielt, die traditionell eher von einer Frau gespielt wird, und das gefällt mir sehr gut. Ich bin glücklich, ein Teil dieser Welt zu sein. Ich bevorzuge es, mit Frauen zu arbeiten. Also alles, was ich tun kann, um in meiner Rolle als Schauspieler in diesem Geschäft zu helfen, tue ich mehr als gerne.“

Dane gibt auch zu, ein „Muttersöhnchen“ zu sein. Er sagte: „Ich bin ein Muttersöhnchen. Ich bin schon immer besser mit Frauen ausgekommen; sie sind im Allgemeinen friedlicher, kooperativer, fürsorglicher und denken mehr von Herzen, weißt du? … Wenn du ein Schauspieler bist und versuchst, in die Feinheiten des menschlichen Verhaltens und der menschlichen Emotionen einzutauchen, ist es eine befriedigendere Erfahrung, mit einer Person auf diese Reise zu gehen, die emotional intelligenter ist.“

Wenn das der eine oder andere seiner männlichen Kollegen nicht als Angriff wertet!

Foto: (c) Landmark / PR Photos