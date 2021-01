David Hasselhoff passt auf

Er ist mit der Serie verwachsen. David Hasselhoff (68) achtet genau darauf, was rund um den „Knight Rider“-Film passiert. Der beliebte Schauspieler spielte zwischen 1982 und 1986 die Rolle des Verbrechensbekämpfers Michael Knight in der TV-Action-Serie und verriet, dass er in den kommenden Film investiert ist.

The Hoff sagte „Consequence of Sound“: „Der Typ, der das Drehbuch schreibt, ist ein großer ‚Knight Rider‘-Fan. Er hat mir ein Bild von sich im ‚Knight Rider‘-Auto geschickt. Sein Name ist T.J. Fixman. … Sie wollen ein Drehbuch machen, das meine Zustimmung hat. Ob ich darin vorkomme oder nicht, oder ob ich es gutheiße, die Antwort ist: Ich weiß es nicht.“

Seine Fans würden sich sicherlich gewaltig freuen, wenn er zumindest einen kurzen Auftritt in dem Streifen bekommt!

Foto: (c) Away! / PR Photos