Demi Lovato: Scooter Braun teasert

Die Fans haben sehnlichst darauf gewartet und nun scheinen ihre Wünsche in Erfüllung zu gehen. Scooter Braun hat nämlich nun verraten, dass Demi Lovato im Studio ist und an neuer Musik arbeitet.

Der Manager teilte auf Twitter mit, dass seine Klientin an neuer Musik arbeitet. Er schrieb: „Demi ist im Studio“, mit dem Augen-Emoji. So wenig Worte, lösen so viel Freude aus.

Bereits letzten Monat schrieb Demi ähnliches: „Nehme einen Song für meine treuen Lovatics auf – Diejenigen, die mich unterstützen und alles, was mich glücklich macht… wenn du hasst – das bist nicht du BYE.“ Das letzte Studioalbum der Sängerin war „Tell Me You Love Me“ von 2017. Hoffentlich wird es nicht nur ein Song, sondern ein ganzes Album!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos