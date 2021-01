„Der Lehrer“ bald ohne Hendrik Duryn

RTL präsentiert die neue Staffel der Erfolgsserie „Der Lehrer“ ab dem 7. Januar 2021, immer donnerstags um 20.15 Uhr. Eine neue 13-teilige Staffel, die mit einer großen Neuerung daherkommt: Denn Hendrik Duryn wird in der dritten Folge seinen letzten Auftritt als Lehrer Stefan Vollmer haben. Auf ihn folgt Schauspieler Simon Böer.

„Der Lehrer“ wird weitergehen, ab Folge 4 ohne Hendrik Duryn: 14 Jahre lang war der 53-jährige Schauspieler in seiner Rolle als Stefan Vollmer der beliebteste TV-Lehrer im Land. In Staffel 9 stellt sich Stefan Vollmer nun einem unterdrückten Schuldgefühl und trifft die mutigste Entscheidung seines Lebens: Er lässt die Georg-Schwerthoff-Gesamtschule hinter sich und fängt neu an. „Ich bin voller Demut und Dankbarkeit“, äußerte sich Hendrik Duryn bereits zu seinem Abschied aus Deutschlands erfolgreichster Serie in der jungen Zielgruppe.

Wie und wann Nachfolger Simon Böer seine erste Schulstunde als Mathe- und Physiklehrer David Ritter bestreitet, wird jetzt noch nicht verraten…

Foto: (c) TVNOW / Frank Dicks