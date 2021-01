Deutsche TV-Premiere der „Mit Liebe zum Mord“-Filmreihe

Ad acta gelegte Fälle sind ihre Spezialität: In der Mit Liebe zum Mord-Filmreihe, die auf den „Aurora Teagarden Mysteries“-Büchern der US-Autorin Charlaine Harris basiert, löst „Full House“-Star Candace Cameron Bure als Bibliothekarin Aurora Teagarden ungeklärte Mordfälle. Universal TV zeigt insgesamt 13 Filme der Reihe „Mit Liebe zum Mord“ ab dem 25. Februar 2021 immer donnerstags ab 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Die Bibliothekarin Aurora „Roe“ Teagarden (Candace Cameron Bure) ist ohne Zweifel die beste Amateurdetektivin der US-Kleinstadt Lawrenceton: Als Leiterin des Real Murders Clubs, einem Verein für passionierte Hobby-Ermittler, löst sie mit ihrem Spürsinn und ihrer neugierigen Natur die kniffligsten Fälle. Als Jane, ein Mitglied des Clubs, plötzlich stirbt, erbt Roe nicht nur unerwartet ihr Haus, sondern auch einen neuen Fall: Ein im Anwesen versteckter Schädel mit Anzeichen von stumpfer Gewalteinwirkung gibt Rätsel auf und weckt Auroras detektivischen Ehrgeiz. Als im Garten das dazugehörige Skelett gefunden wird, ist sie sich sicher, dass sie einem Mörder auf der Spur ist.

Neben Candace Cameron Bure als Aurora Teagarden sind Marilu Henner als Aida Teagarden, Lexa Doig als Sally Allison, Bruce Dawson als John Queensland, Peter Benson als Arthur Smith und Miranda Frigon als Lynn Liggett-Smith zu sehen.

Die ersten Termine der Reihe im Februar und März 2021 auf Universal TV:

Mit Liebe zum Mord: Knochenerbe am 25. Februar um 21.00 Uhr

Mit Liebe zum Mord: Echte Mord am 04. März um 21.00 Uhr

Mit Liebe zum Mord: Drei Zimmer, Leiche, Bad am 11. März um 21.00 Uhr

Mit Liebe zum Mord: Das Julius-Haus am 18. März um 21.00 Uhr

Mit Liebe zum Mord: Aus heiterem Himmel am 25. März um 21.00 Uhr

Foto: (c) Sushi / PR Photos