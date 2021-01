Dieter Nuhr und Torsten Sträter gegen den „Quizduell-Olymp“

Sie sind unschlagbar, wenn es um verbale Schärfe geht: So wollen Dieter Nuhr und Torsten Sträter auch den „Quizduell-Olymp“ bei Jörg Pilawa zum Wanken bringen. Für eine schnelle Antwort sind beide immer gut. Aber liegen sie damit auch richtig? Das Satire-Dreamteam will cool bleiben, auch wenn es mal nicht läuft wie gewünscht. Tiefenentspannt und mit viel Humor greifen sie an – am Freitag, 22. Januar 2021, ab 18:50 Uhr im Ersten.

Das ist der „Quizduell-Olymp“ – Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel („Quizkönigin“), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover („Quiz-Ass“), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär („Professor Quiz“).

Foto: (c) obs / ARD Das Erste / Uwe Ernst