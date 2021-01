Dita von Teese: Keine weitere Hochzeit?!

Dita Von Teese (48) will „ewig verlobt“ sein. Sie ist seit sechs Jahren mit Adam Rajcevich liiert und obwohl sie sehr glücklich mit ihm ist, möchte sie nicht noch einmal heiraten.

Sie war bereits mit Marilyn Manson verheiratet. Diese Hochzeit war gigantisch, aber eine derartige Feier will sie nicht noch einmal erleben, vor allem nicht die damit verbundene Aufmerksamkeit. In einem Interview sagte sie: „Was ich von meinen letzten Verlobungen und Ehen gelernt habe, ist, dass der romantischste Teil ist, verlobt zu sein und jemandem zu sagen, dass man für den Rest seines Lebens mit ihm zusammen sein will. Also dachte ich darüber nach, ewig verlobt zu sein. Ich bin noch nicht verlobt.“

Klingt, als würde sie tatsächlich nicht noch einmal heiraten wollen!

