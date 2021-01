DJ Antoine und Eric Zayne: Neue Single „Echo“

In Zahlen und Fakten ausgedrückt, ist sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart von DJ Antoines Musikkarriere beeindruckend. Bis heute wurden seine Videos auf YouTube und seine Songs auf Spotify jeweils weit über eine halbe Milliarde Mal geklickt und angehört, was ihn zu einem der aktuell meistgehörten Schweizer Künstler macht. 2015 war Antoine Juror in der erfolgreichsten deutschen Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Im letzten Jahr war er Jury Mitglied des Schweizer Pendants zu „The Voice of Germany“.

Nun haben sich DJ Antoine & Singer-Songwriter Eric Zayne für ihre neue Single „Echo“ zusammengetan. Die beiden sind sich keine Unbekannten, so arbeiteten sie bereits bei ihrer Erfolg-Single „Loved Me Once“ miteinander.

Eric Zayne hat sich in der Musikszene von LA einen echten Namen gemacht und kollaborierte mit dem Grammy Award ausgezeichneten Songwritern, Musikern und Produzenten, wie CeeLoo Green, Walter Afanasieff (Beyonce, Mariah Carey, Celine Dion) oder Randy Jackson, Dallas Austin (Pink, Gwen Stefani).

„Echo“ wurde während des Lockdowns aufgenommen und zeigt die außergewöhnliche Vielseitigkeit dieses einzigartigen Produzententeams. Der Titel kann am besten als Popsong bezeichnet werden, der leichte, nuancierte Dance-Einflüsse enthält.

„DJ Antoine & Eric Zayne – Echo“ ist seit Freitag erhältlich.

Cover: (c) Kontor Records