DJ Paul Elstak und Out Of Cookies feat. Renae: Neue Single „Call Home“

Am gestrigen 15. Januar 2021 startet Happy Hardcore Urgestein DJ Paul Elstak mit seiner neuen Hymne „Call Home“ ins neue Jahr!

Verstärkung hat er sich hier von Out Of Cookies und Renae geholt! „Call Home“ strahlt mit dem charakteristischen 90er-Sound eine absolute Feel Good Message aus! Nach dem 25-jährigen Jubiläum seines weltweiten Hits „Rainbow In The Sky“, der über 27 Millionen Streams auf Spotify zählt, ist „Call Home“ der Track, welcher der Hörer direkt in dieses Jahrzehnt zurückversetzt!

Für diesen Track hat sich Paul Elstak mit dem EDM-Produzenten Out Of Cookies und der Künstlerin Renae zusammengetan. Out Of Cookies tourten auf der ganzen Welt, nachdem deren Track „Break It Down“ 2016 von Oliver Heldens auf der Miami Music Week gespielt wurde und Unterstützung von DJs wie Martin Garrix und Avicii erhielt. Die talentierte Renae bekam ihre Songs „Voices“ und „Loving U“ in den wichtigsten Spotify-Wiedergabelisten in den Niederlanden.

Cover: (c) Kontor Records