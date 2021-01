Dolly Parton: Unveröffentlichter Song in Zeitkapsel

Dolly Parton hat einen unveröffentlichten Song in einer Zeitkapsel in ihrem Freizeitpark Dollywood versteckt. Die 74-jährige Sängerin darf die Aufnahme bis zum Jahr 2045 nicht veröffentlichen.

In ihrem Buch „Songteller: My Life in Lyrics“ verriet sie: „Es ist ein Lied, das erst 30 Jahre nach der Eröffnung des Resorts zu hören sein wird. Sie sagten: ‚Du wirst lange tot sein.‘ Ich sagte: ‚Nun, vielleicht nicht. Ich werde 99. Ich habe Leute gesehen, die älter wurden als das.‘ Das ist, als würde ich eines meiner Kinder begraben, es auf Eis legen oder so, und ich werde nicht mehr da sein, um zu sehen, wie es wieder zum Leben erweckt wird.“

Einige unserer Leser werden es aber garantiert erleben.

