Dopha: Debütalbum „The Game“ kommt

Dopha – Dänemarks Indie-Pop-Hoffnung veröffentlicht ihr Debütalbum „The Game“ am 22.01.2021! Nach einigen Singles, welche schon überzeugen konnten erscheint endlich ein komplettes Album von der dänischen Künstlerin und Songwriterin.



Seitdem sie sich erinnern kann, schreibt Dopha Geschichten und Lieder. Sie wuchs im ländlichen Romalt auf und alles begann, als ihre Eltern ihr eine Karaoke-Maschine kauften, auf der sie in ihrem Kinderzimmer alles aufnahm. Sie begann mit dem Klavierspielen, als sie noch sehr klein war, entschied sich aber, es gegen eine elektrische Gitarre zu tauschen, nachdem sie Norah Jones mit einer roten Fender Mustang von 1964 gesehen hatte. Neben Norah Jones zählen auch Lana Del Ray und Taylor Swift zu ihren Inspirationsquellen, aber Dopha hat es geschafft ihr eigene musikalische Identität zu schaffen, die fest in einer Art skandinavischer Melancholie verwurzelt ist und sowohl Stärke als auch Verletzlichkeit transportiert.

Nicht nur in ihrer Heimat Dänemark wird ihr eine Karriere als internationaler Popstar prophezeit, auch international mehren sich die positiven Stimmen.

Foto: (c) Anders Berg