Dschungelcamp 2021: Die letzten Halbfinalisten sind gefunden

Bei „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ träumen alle Kandidaten vom „Goldenen Ticket“, doch für Xenia von Sachsen platzte der Traum gestern Abend. Die Prinzessin bekam von den Zuschauern die wenigsten Anrufe und musste die Show verlassen. Djamila Rowe und Filip Pavlovic zogen ins Halbfinale. Zuvor war in der letzten „Dschungelprüfungs-Tauglichkeitsprüfung“ Köpfchen, Tastsinn und auch Überwindung gefragt. Bei „Qualen mit Zahlen“ mussten die drei Dschungelcamp-Anwärter Tiere in Holzkästen ertasten. Mit der Zahl ging es dann an eine Tafel, auf der eine Gleichung stand, die korrekt gelöst werden musste. Bisher war das Trio recht erfolgreich, doch diesmal legte es eine bittere Nullnummer hin. 0 von 6 Sternen.

RTL präsentiert heute, um 22.15 Uhr, Folge 13 von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“. Lucas Cordalis und Carlo Thränhardt sind als Talkgäste eingeladen und sprechen über die 1. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius