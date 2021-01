Dschungelcamp 2021: Prüfung „Durchkreische“

Nachdem Zoe Saip (21), Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) als erstes Dschungelshow-Trio das Tiny House eingeweiht haben, ist nun das nächste Trio für die kommenden drei Tage am Start. Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn und Bea Fiedler wollen unbedingt eine Runde weiterkommen und Mike Heiter und Zoe Saip ins Halbfinale folgen. Olivia Jones, Georgina Fleur und Iris Klein waren zu Gast im Studio und blickten auf die 7. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zurück.

Die „Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung“ der vierten Live-Show war „Durchkreische“: Die Kandidaten mussten dabei in Holzkisten greifen und nach Sternen suchen. Tierische Bewohner in den Kisten wie Pythons, Flusskrebse und Skorpione machten dem Trio das Leben schwer. Am Ende holten Lydia, Bea und Lars 2 von 3 Sternen! Die Voting-Zwischenbilanz am Tag 1 von Gruppe 2: 1. Platz Lars, 2. Platz Lydia und 3. Platz Bea – aber die Kandidaten können noch alles ändern, wenn sie in den nächsten Shows alles geben. Zwei der Bewerber kommen ins Halbfinale und einer fliegt am dritten Tag raus.

Die fünfte Live-Show zeigt RTL am Dienstag, 19. Januar 2021, 22.15 Uhr. Talkgäste sind sind Nico Schwanz und Peter Bond aus der 4. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius