Dschungelcamp 2021: Prüfung „Grauen Under“

In der „Dschungelshow“ mussten Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic in ihrer zweiten „Dschungelprüfung-Tauglichkeitsprüfung“ zur Schicht in den Schacht. In der Prüfung „Grauen Under“ suchte die vierte Gruppe in zehn Minuten den Weg und acht Sterne. Jeder Bewerber durfte in einen Tunnel steigen. Xenias oberer Tunnel war leicht beleuchtet und hatte tierische Besucher. Djamilas mittlerer Tunnel war komplett dunkel und es gab Tiere und andere Überraschungen. Filips unterer Tunnel war voller Wasser, Störe und Karpfen. Der Bachelorette-Kandidat musste darin nach den Sternen suchen und sie dann durch eine Öffnung an Djamila weitergeben. Die Society-Lady musste sie wiederum an Xenia weiterreichen. Insgesamt erspielten die Bewerber unter Tage vier Sterne.

Dr. Bob nahm die Bewerber unter die Lupe. Talkgäste waren Menderes, Thorsten Legat und David Ortega aus der 10. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Die Voting-Zwischenbilanz der vierten Gruppe: 1. Platz Djamila, 2. Platz Filip und 3. Platz Xenia – aber die Kandidaten können in der heutigen Show noch alles ändern.

Heute um 22.25 Uhr zeigt RTL die zwölfte Folge von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“. Als Talkgäste sind Jenny Frankhauser, Natascha Ochsenknecht und Matthias Mangiapane aus der 12. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei.

Djamila Rowe, Xenia von Sachsen und Filip Pavlovic kämpfen weiter um das „Goldene Ticket“. Welche zwei Kandidaten der vierten Gruppe folgen Zoe Saip, Mike Heiter, Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Christina Dimitriou und Sam Dylan ins Halbfinale?

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius