Dschungelcamp 2021: Prüfung „Un-Glücksrad“ mit Christina Dimitriou, Oliver Sanne & Sam Dylan

Die Live-Show mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich war gestern wieder einmal sehr unterhaltsam. Im Studio waren als Talkgäste Aurelio Savina, Tanja Tischewitsch, Olivia Jones und Maren Gilzer eingeladen. Sie sprachen u. a. über die 9. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Kopfüber in die Dschungelschlotze: In der Tauglichkeitsprüfung „Un-Glücksrad“ mussten Reality-Star Christina Dimitriou (28), Bachelor Oliver Sanne (34) und „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan (29) buchstabieren. Die Schwierigkeit: Währenddessen hing das Trio an einem riesigen Rad – zum Teil kopfüber – und wurde dabei durch Dschungelschlotze gezogen. Nur zwei von zehn Sternen erspielte Gruppe 3. Die Voting-Zwischenbilanz der dritten Gruppe: 1. Platz Sam, 2. Platz Oliver und 3. Platz Christina.

Für die drei Dschungelshow-Kandidaten bricht heute der dritte und letzte Tag im Tiny House an. Welche zwei Kandidaten ziehen heute ins Halbfinale ein und kämpfen weiter um das „Goldene Ticket“ für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien? Wer fliegt und folgt damit Frank Fussbroich und Bea Fiedler?

Heute um 22.15 Uhr zeigt RTL die neunte Folge von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“. Als Talkgäste sind Sarah Knappik und Peer Kusmagk aus der 5. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius