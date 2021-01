Dschungelcamp 2021: Zweite Prüfung „Decodieren“

Zweite Show, zweite Prüfung: In der „Dschungelprüfungtauglichkeitsprüfung“ „Decodieren“ war Denksport für Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich angesagt. Doch Zahlencodes in Kombination mit fiesen kleinen Viechern waren so gar nicht ihr Ding. Jeder der drei Dschungelshow-Kandidaten hatte drei Minuten Zeit, Zahlencodes in einer Box frei zu legen. Die Codes mussten sich gemerkt werden, um damit Schlösser aufzukriegen. Problem: Die Zahlencodes waren in einer Box mit Tierchen wie Vogelspinnen, Schlangen, Kakerlaken und Co.

Es folgte ein Prüfungsdesaster: Drei Nullnummern. Null von neun Sternen.

Die Voting-Zwischenbilanz nach der zweiten „Dschungelshow“: 1. Platz Mike, 2. Platz Frank und 3. Platz Zoe. Noch ist alles möglich: In der nächsten Show geht’s um den Einzug ins Halbfinale für zwei Bewerber. Ein Kandidat fliegt am Sonntagabend raus.

Die IBES-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ließen mit den Talkgästen Willi Herren, Dolly Buster und Désirée Nick die Highlights der 2. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Revue passieren.

Dschungelshow-Sidekick Torsten Legat verriet in der Live-Show in Homeschool-Manier die Kandidaten-Gruppen. Die bereits bekannte

1. Gruppe im Tiny House: Mike Heier, Zoe Saip und Frank Fussbroich.

Gruppe 2: Schauspielerin Bea Fiedler, Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz.

3. Gruppe: Bachelor Oliver Sanne, Prince Charming-Kandidat Sam Dylan und Reality-Sternchen Christina Dimitriou.

Gruppe 4: Society-Lady Djamila Rowe, Prinzessin Xenia von Sachsen und Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic.

RTL präsentiert die 3. Live-Show von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ am heutigen Sonntag, 17. Januar 2021, 22:15 Uhr.

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius