DSDS 2021: Altenpfleger Benjamin Lulaj

In Oberwesel kommen Altenpfleger Benjamin Lulaj und seine beste Freundin auf das DSDS-Castingschiff. Er möchte beweisen, dass er was draufhat.

Benjamin wurde früher in der Schule gemobbt und hat seinen Frust immer zuhause rausgesungen. Auf einem Schulfest konnte er dann beweisen, was in ihm steckt. Plötzlich wollten alle mit ihm befreundet sein, was ihm Mut gegeben hat, aber auf oberflächlichen Freundschaften konnte er gut verzichten. Benjamin arbeitet in einem Seniorenheim und hat mit demenzkranken Menschen zu tun. Mit ihnen singt er oft Kinderlieder, oder albert einfach ein bisschen rum. Seinen Job als Pfleger erfüllt ihn, aber die Musik ist seine große Passion. Zusammen mit seiner besten Freundin geht er oft in Karaokebars und jetzt ist die große DSDS-Bühne dran.

Vor die Jury (Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen) tritt er mit dem Song „Durch die schweren Zeiten“ von Udo Lindenberg. Keine leichte Nummer, die er gewählt hat. Er konnte allerdings überzeugen und ist in den Recall eingezogen!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius