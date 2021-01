DSDS 2021: Barkeeperin Linda Mohns

Das Castingschiff tourt weiter über den Rhein und an jedem Stop gehen Kandidaten für das Casting an Bord. Die tätowierte Barkeeperin Linda Mohns aus Düsseldorf will der Jury zeigen, was sie kann.

Linda hat eine 7-jährige Tochter, doch leider keinen Mann an ihrer Seite – irgendwie will es nicht klappen. Linda weiß, was sie will und ist daher sehr impulsiv. Durch die Musik des Films „Bodyguard“ ist sie zum Singen gekommen. Schon als kleines Kind wollte sie auf große Bühne und hat sich die Liveshows als Ziel gesetzt, damit ihre Tochter stolz auf sie ist. Jetzt muss „Rambo“-Linda nur noch die Jury von sich überzeugen.

Mit dem Song „When You Believe“ von Mariah Carey & Whitney Houston hat sich sich ein richtiges Brett ausgesucht. Die Jury hat sie damit voll überzeugt! Sie zieht verdient in den DSDS-Recall ein!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius