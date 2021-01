DSDS 2021: Bunte Kandidaten beim Casting!

„Let’s Dance“-Tänzerin Katja Kalugina möchte ihren Tanzbereich erweitert und versucht ihr Glück bei DSDS. Vor ein paar Jahren saß Maite Kelly selbst in der „Let’s Dance“-Jury und bewertete Katja. Ob sie sich noch an Katja erinnert? Kandidat Daniel „Ludi“ Ludwig ist ein bunter Vogel, der sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Mit seinem Gesamtpacket will er die Jury überzeugen. Hier alle Kandidaten*innen der heutigen Folge:

Katja Kalugina (27) aus Berlin

Song: „Sway“ von Pussycat Dolls

Giuliano Martins (20) aus Freiburg im Breisgau

Song: „Keine Rosen“ von Teezy

Marc Wasserburger (19) aus Nürnberg

Song: „The Real Slim Shady“ von Eminem und „Fly Me To The Moon“ von Frank Sinatra

Nadine Nastfogel (27) aus Landshut

Song: „Came Here For Love“ von Sigala & Ella Eyre

Jessica Siedentopf (26) aus Eisenhüttenstadt

Song: „Auf das, was da noch kommt“ von Lotte & Max Giesinger

Jill Meyer (20) aus Marl

Song: „Control“ von Zoe Wees

Denis Veliov (27) aus Eichenau

Song: „Stack It Up“ von Liam Payne feat. A Boogie Wit Da Hoodie

Sheila Rubin (29) aus Köln

Song: „Drops Of Jupiter“ von Train

Dorilys Dörr (27) aus Gießen

Song: Ein bisschen Frieden von Nicole

Daniel Ludwig (23) aus Köln

Song: „Too Good At Goodbyes“ von Sam Smith

Till Steffens (21) aus Herdecke

Song: „Before He Cheats“ von Carrie Underwood / „Flash mich“ von Mark Forster

DSDS heute um 20.30 Uhr bei RTL

Foto: (c) MG RTL D / Stefan Gregorowius