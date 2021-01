DSDS 2021: Die achte Casting-Runde

Bereit für den „Jailhouse Rock“? Marvin Heitzenröther ist großer Elvis Fan und zeigen, dass der „King of Rock ’n‘ Roll“ immer noch angesagt ist. Vor drei Jahren versuchte Claudia Haas mit ihrer sexy Performance eine Runde weiterzukommen. Trotz einem Ja von Dieter schaffte sie es nicht in den Recall, doch dieses Jahr soll es klappen. Sie will unbedingt Fame! Hier alle Kandidaten*innen der heutigen Folge:

Giuseppina Bonaffini (24) aus Mainz

Song: „Unter meiner Haut“ Elif

Marvin Frederic Ventura Estradas (27) Homburg

Song: „Tennessee Whiskey“ von Chris Stapleton

Marvin Heitzenröther (18) aus Roding

Song: „Hound Dog“ von Elvis Presley / „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang

Claudia Haas (29) aus Hamburg

Song: „7 rings“ von Ariana Grande

Maik Dehnelt (30) aus Berlin

Song: „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott

Julette Nkometa (23) aus Düsseldorf

Song: „Ain’t Too Proud To Beg“ von The Temptations

Kristina Boolkin (21) aus Bad Nauheim

Song: „Sugar“ von Robin Schulz feat Francesco Yates / „Breathe“ von Jax Jones feat. Ina Wroldsen

Thomas Van der Wulp (30) aus Köln

Song: „Stayin‘ Alive“ von Bee Gees

Stacy Kohnen (22) aus Gemmenich (Belgien)

Song: „Nothing’s Real But Love“ von Rebecca Ferguson

Die süße Stacy aus Belgien lebt noch zu Hause bei ihrer Familie und besitzt ein Fitnessstudio, einen Pool und drei Hunde. Sie ist gelernte Friseurin und steckt voller Energie, deswegen macht sie viel Sport und geht gerne mit Freunden aus. Zudem ist sie sehr ehrgeizig und perfektionistisch. Erste Bühnenerfahrung konnte sie bereits auf Benefizkonzerten, die ihre Mutter organisiert, sammeln. Bei DSDS dabei zu sein, bedeutet ihr alles. Sie möchte die Jury mit ihrem Lächeln und ihrer kraftvollen Stimme überzeugen.

Christian Schlotter (28) aus Hamburg

Song: „Titanium“ von David Guetta feat. Sia

Jannik Rendler (23) aus Offenburg

Song: „Einer von Millionen “

Isabelle Wabnik (16) aus Berlin

Song: „It’s Raining Men“ von The Weather Girls

