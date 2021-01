DSDS 2021: Die Castings gehen weiter – Heute wird gefeiert

Heute gibt es Besuch von Ramon Roselly (DSDS-Sieger 2020), der eine Geburtstagstorte zum 18. Jubiläum mitbringt. Das wird nicht nur Dieter Bohlen und Mike Singer sehr freuen! Nach 10 Jahren versucht Katharina Demirkan erneut ihr Glück. In der achten Staffel eckte die damals 16-Jährige oft an. Hat sie aus ihren Fehlern gelernt und schafft es erneut in den Recall? Und: Maite Kelly vergibt in dieser Folge ihre Goldene CD.

Alle Kandidaten in der heutigen Folge:

Yvonne Kupfer (22) aus München

Song: „Don’t Start Now“ von Dua Lipa

Jacob Decker (21) aus Ihlow

Song: „7 Years“ von Lukas Graham

Katharina Demirkan (26) aus Dasing

Song: „Te Amo Mi Amor“ von Sarah Lombardi

Hisham Morscher (26) aus Wien (Österreich)

Song:“There’s Nothing Holdin‘ Me Back“ von Shawn Mendes

Devin Sümer (23) aus München

Song: „I’m Not The Only One“ von Sam Smith

Yvonne Wohlgemuth (28) aus Fürth

Song: „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser & Maite Kelly

Serzan Mehmedov (24) aus Düsseldorf

Song: „Roller“ von Apache 207

Benjamin Bruch (19) aus Bad Vilbel

Song: „My Heart Will Go On“ von Céline Dion

Olga Jung (26) aus Erlangen

Song: „In The Name Of Love“ von Martin Garrix & Bebe Rexha / „Diamonds“ von Rihanna

DSDS 2021 – Heute um 20.15 Uhr bei RTL

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius