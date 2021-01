DSDS 2021: Die fünfte Casting-Folge

In der fünften Casting-Folge gibt es ein Wiedersehen mit DSDS-Wiederkehrer Kevin Jenewein. Er versuchte sein Glück in den letzten acht Jahren schon zweimal – jetzt soll es sein letzter Versuch sein. Bei Playboy -Bunny Isabella Laura Schulz schlagen die Männerherzen höher, ob sie die Jury auch mit ihrem Gesang begeistern kann. Und: Pietro is back! Oder etwa doch nicht? Alle Kandidaten der heutigen Folge:

Claudia Greco (27) aus Mühlacker

Song: „Poker Face“ von Lady Gaga / „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper

Nick Belger (21) aus Kierspe

Song: „You Raise Me Up“ von Westlife / „Wie wir waren“ von Unheilig feat. Andreas Bourani

Nina Wink (17) aus Walldorf

Song: „99 Luftballons“ von Nena / „Treppenhaus“ von LEA

Calvin Bulgrin (25) aus Sereetz

Song: Song eines Ex-Jurors (wird gemutet!)

Felix Mitterstöger (26) aus Wien, Österreich

Song: „My House“ von Flo Rida

Deniz Bagciman (25) aus Friolzheim

Song: „Ich laufe“ von Tim Bendzko

Marvin Scheffold (26) aus Berlin

Song: „I Don’t Care“ von Ed Sheeran & Justin Bieber

Vanessa Humhauser (21) aus Traunstein

Song: „Thank U, Next“ von Ariana Grande

Kevin Wey (30) aus Neu-Isenburg

Song: „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ von Ikke Hüftgold feat. Volksmetal

Isabella Laura Schulz (24) aus Ober-Mörlen

Song: „Put Your Records On“ von Corinne Bailey Rae

Kevin Jenewein (27) aus Sulzbach

Song: „Before You Go“ von Lewis Capaldi

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius