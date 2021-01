DSDS 2021: Die zweite Casting-Runde!

In der zweiten Folge schippert „Dieters Loveboat“ weiter über den Rhein! Kapitän Dieter und seine Crew haben den ein oder anderen bunten Fisch am Haken. Lucas Lehnert versuchte vor 8 Jahren schonmal sein Glück, flog aber im Auslands-Recall raus. Jetzt versucht er’s wieder! Bei Dilek Adak wird es lustig, und bei der Performance von Cecile und Stanislav wird die Jury emotional. Alle Kandidaten der Folge 2:

Veronika Ilieva (28) aus Heimerdingen

Song: „Waka Waka (This Time For Africa)“ von Shakira / „Bleeding Love“ von Leona Lewis

Anita Omoregie (19) aus Hamburg

Song: „Read All About It, Pt. III“

Marc Andre Schulz (20) aus Essen

Song: „80 Millionen“ aus Max Giesinger

Lucas Lehnert (28) aus Berlin

Song: „Hoch“ von Tim Bendzko

Ramona Elena Badea (26) aus Stuttgart

Song: „Who’s Loving You“ von den Jackson 5

Dilek Adak (28) aus Heidelberg

Song: „Hit The Road Jack“ von Ray Charles / „Happy“ von Pharrell Williams

Matthias Schmidt (19) aus Frauenau

Song: „Always On My Mind“ von Elvis Presley

Cecile Marie Sperlich (24) aus Miesterhorst

Song: „Liebe kann so weh tun“ von Marianne Rosenberg

Luki Haak (24) aus Flensburg

Song: „Crazy“ von Gnarls Barkley

Deniz Akkaya (23) aus Weinstadt

Song: „Señorita“ Kay One feat. Pietro Lombardi

Blue Gibelli (20) aus Hamburg

Song: „Tränen aus Kajal“ von Céline / „I Heard It Through The Grapevine“ von Marvin Gaye / „Nel cor più non mi sento“ von Giovanni Paisiello / „A Whole New World“ von Peabo Bryson & Regina Belle

Stanislav Surins (30) aus Busenberg

Song: „Breathe Easy“ von Blue

Shada Ali (23) aus Waiblingen – Teil 2

Song: „.Baby One More Time“ von Britney Spears

DSDS – Heute um 20.15 Uhr bei RTL

Foto: (c) MG RTL D / Stefan Gregorowius