DSDS 2021: Friseurin Giuseppina Bonaffini

Giuseppina Bonaffini (24) aus Mainz, auch „Giusy“ genannt, ist bei ihrem Vater in Mainz aufgewachsen. Mit 16 Jahren zog sie nach Köln zu ihrem Freund, den sie mit 11 kennen gelernt hat. Mittlerweile leben die beiden wieder getrennt und Giusy ist wieder zurück zu ihrem Vater gezogen. Die 24-jährige Friseurin sprudelt vor Energie, lacht viel und hat immer gute Laune – das was eine gute Friseurin eben braucht. Giusy hat italienisches Blut in sich und ist daher auch sehr temperamentvoll. Ihr großer Traum ist es, auf der Bühne zu stehen, die Menschen zu entertainen und glücklich zu machen. Deswegen soll DSDS der erste Schritt in diese Richtung sein.

Vor die Jury tritt sie mit dem Song „Unter meiner Haut“ von Elif und kann überzeugen. Sie sichert sich den Einzug in den Recall!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius