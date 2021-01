DSDS 2021: Heute starten die Castings der 18. Staffel

Am heutigen Dienstag, den 5. Januar 2021, 20.15 Uhr, startet „Deutschland sucht den Superstar“ mit den Castings auf dem Rheinschiff Blue Rhaposody, das durch den wildromantischen Abschnitt des Mittelrheintals fährt – vorbei an der weltberühmten Loreley, den grünen Weinbergen und zahlreichen Burgen.

Gleich die erste Casting-Folge hat es in sich: sexy Performances, ein verstörender Darmpilz-Talk, die erste Goldene CD, ungewöhnliche Kandidaten und ehrliche Urteile. Natürlich müssen die Kandidaten auch wieder den ein oder anderen Spruch vom Poptitan einstecken wie „Du hast Glück, dass es jetzt diese Abstandregeln gibt, sonst würde ich direkt zu dir kommen und dir den Mund zunähen.“ In der Jury sitzen übrigens neben Poptitan und Chefjuror Dieter Bohlen die Schlagersängerin Maite Kelly, der Sänger Mike Singer und Schlagersänger Michael Wendler. Letzter verkündete Anfang Oktober 2020, nach der Aufzeichnung der 13 Casting-Folgen in einem befremdlichen Video seinen Ausstieg. Die Jury macht ab dem Recall zu dritt weiter.

Hier sind die Kandidaten der ersten Show am heutigen Dienstag, den 5. Januar 2021:

Andreea Stamate (19) aus Leverkusen

Song: „Gib ihm“ von Shirin David / „Rude Boy“ von Rihanna

Jurywahl: Dieter Bohlen

Isabelle Müller (28) aus Oberönz, Schweiz

Song: „Kings & Queens“ von Ava Max

Jurywahl: Maite Kelly

Jan Böckmann (29) aus Garthe

Song: „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze / „Alles brennt“ von Johannes Oerding

Jurywahl: Dieter Bohlen

David Wilhelm (24) aus Rennertshofen

Song: „Rooftop“ von Nico Santos / „Deja Vu“ von Mike Singer

Jury Wahl: Mike Singer

Dominic Möws (20) aus Berlin

Song: „I Wanna Be Like You“ vom Jungle Book / „Uptown Funk“ von Bruno Mars

Jurywahl: Maite Kelly

Ella Rohde, geb. Landar (26) aus Offenburg

Song: „Durch die Nacht“ von Mike Singer

Jurywahl: Mike Singer

Zoè-Priscilla Hannemann (18) aus Bodenwerder

Song: „At Last“ von Etta James

Jury Wahl: Dieter Bohlen

Julian Gerst (27) aus Köln

Song: „You’re My Heart, You’re My Soul“ von Modern Talking / „Gold“ von Spandau Ballet

Jurywahl: Dieter Bohlen

Emily Intsiful (29) aus Berlin

Song: „Put Your Records On“ von Corinne Bailey Ray

Jurywahl: Michael Wendler

Said Elyas Fakhri (25) aus Hamburg

Song: „Hamma!“ von Culcha Candela

Jurywahl: Dieter Bohlen

Christopher Staudigl (27) aus Traiskirchen, Österreich

Song: „Just Can’t Get Enough“ von Depeche Mode / „Sternenhimmel“ von Hubert Kah

Jurywahl: Dieter Bohlen

Shada Ali (23) aus Waiblingen

Song: „Chandelier“ von SIA

Jurywahl: Mike Singer

Ilaria Di Nieri (24) aus Hagen

Song: „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper

Jurywahl: Maite Kelly

