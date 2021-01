DSDS 2021: Ilaria Di Nieri bekommt „Goldene CD“ von Mike Singer

Es war schon ein ganz besonderer Augenblick in der ersten Folge von DSDS 2021. Braubach am Rhein wird Zeuge einer kleinen Frau mit großer Stimme. Ilaria Di Nieri (24) ist zwar in Hagen geboren, doch im Alter von 3 Jahren mit ihrer Mutter nach Sizilien ausgewandert. Vor 4 Jahren ist sie wieder nach Deutschland gekommen und hat erfolgreich eine Ausbildung zur Friseurin abgeschlossen. Ilaria lebt bei ihrem Papa Enzo und dessen Lebensgefährtin.

Ihr Bruder Orazio ist ihr Ein und Alles – deswegen begleitet er sie zum Casting. Ilaria legt großen Wert auf ihr Äußeres, lacht sehr gerne und sagt über sich selbst: „Ich bin ein Powerschlumpf!“ Denn obwohl sie klein ist, hat sie eine große, starke Stimme. Die Menschen sind jedes Mal völlig perplex, dass diese Stimme aus diesem 1,53 m kleinen Körper kommt.

Und damit will sie die Jury überraschen… Mit „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper legt sie die Messlatte hoch, doch der Gesang überzeugt die Jury. Mike Singer ist sogar so begeistert, dass er seine goldene CD vergibt. Ilaria werden wir also hoffentlich noch einige Folgen lang begleiten dürfen, denn ihre Stimme lädt zum zuhören ein!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius